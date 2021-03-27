Тодоренко рассказала, сколько продлится любовь с Топаловым

Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко пояснила поклонникам, сколько продлится ее любовь с певцом Владом Топаловым. Публикацию на эту тему звезда проекта «Орел и решка» разместила в социальной сети Instagram.

Тодоренко назвала любовь самым настоящим химическим коктейлем, который все люди выпивают при виде подходящего партнера. Уже давно исследователи исследуют данное чувство именно с такой стороны. Ведущая верит, что ее любовь с супругом Владом Топаловым продлится 103 года. Тодоренко не исключает, что со стороны может показаться сумасшедшей для кого-то, однако она чувствует себя потрясающе рядом с избранником.

Выброс гормонов любви обычно усиливают хорошие романтические фильмы и музыка. Если обоим хочется новых ощущений, достаточно посмотреть какое-нибудь романтическое кино.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов познакомились во время работы над одним из спектаклей. Певцу сразу же понравилась яркая и зажигательная артистка. Несколько месяцев избранники скрывали свой роман, но потом рассекретили отношения. Узнав о беременности возлюбленной, певец сделал ей предложение. Свадьба знаменитостей состоялась в Италии в узком кругу друзей и родственников уже после рождения их сына Майкла.

Источник: www.instagram.com