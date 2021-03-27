 

Американскую систему получения кислорода на МКС не смогли починить «русским способом» из фильма «Армагеддон»

27.03.2021, 7:14, Новости дня
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Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода «русским способом», описанным в фильме «Армагеддон», то есть при помощи молотка.

В американском фильме «Армагеддон» российский космонавт ударяет по кораблю гаечным ключом со словами:«Вот как принято решать проблемы на русской космической станции». Астронавты на МКС решили воспользоваться молотком для ремонта системы получения кислорода в американском модуле Destiny. На сайте НАСА отмечается, что во вторник астронавты сменили насос в системе получения кислорода в американском модуле. После неудачных попыток запустить систему «наземные специалисты разработали для экипажа план использовать молоток, чтобы попытаться устранить возможное прилипание во вновь установленном насосе», говорится в сообщении НАСА, передает РИА «Новости».

Однако, удары молотком по крепежному кронштейну не помогли запустить насос ни во вторник, ни в среду. Не удалось заставить работать систему и после замены насоса на запасной. Если систему не удастся запустить при помощи молотка, то в нее установят старый насос, говорится в сообщении.

Аналогичная система получения кислорода «Электрон-ВМ» работает в российском модуле «Звезда».

Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее сообщалось, что утечку воздуха из российского модуля «Звезда», в котором ранее заделали две трещины, устранить не удалось.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.



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