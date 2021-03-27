В Раде испугались войны на Украине из-за противостояния РФ и США

Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабному конфликту на Украине, сообщил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

«Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… РФ хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США… чтобы к РФ были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – сообщил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.