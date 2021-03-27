 

В Раде испугались войны на Украине из-за противостояния РФ и США

27.03.2021, 7:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабному конфликту на Украине, сообщил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

«Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… РФ хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США… чтобы к РФ были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – сообщил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко вспомнил о школьной банде и лекциях по атеизму

10.09 / Россия и Навальный: фактор яда

05.02 / Daily Telegraph – смертность от коронавируса в британских домах престарелых достигла рекордного уровня

29.09 / СБУ должна проверить мотивы регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в России – временная следственная комиссия ВР

23.11 / Hill – администрация Трампа всё-таки вышла из ДОН — несмотря на негодование в сенате

02.10 / Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta добрался до дилеров в Индии

17.09 / Чтобы стоимость железнодорожных перевозок была обоснованной, нужен независимый регулятор – эксперт

08.02 / Эксперт призвал Италию вакцинироваться «Спутником V»

19.08 / Невидимая катастрофа — Guardian о возможном распространении пандемии на бедные сельские районы Индии

24.03 / Рудьковский: Семинский мне сказал: “Если ты перепишешь на меня акции, я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска