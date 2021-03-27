Компании Samsung и Marvell представили однокристальную систему для 5G

Новое оборудование операторы сетей 5G уже начинают отгружать. Специально для него специалисты компании Samsung Electronics совместно со своими коллегами из Marvell разработали однокристальную систему.

Как сообщили представители Samsung, новая система отличается низким расходом электроэнергии. В среднем она потребляет на 70% меньше, чем аналогичные радиочастотные блоки, выпущенные до сих пор.

Кроме того, система позволяет одновременно обеспечивать два стандарта беспроводной связи? Новый 5G и популярный ныне 4G. У компаний Samsung и Marvell уже есть опыт совместной работы. Не так давно компании представили радиоархитектуры для 5G, ставшие удачным решением для Massive MIMO.