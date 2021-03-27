 

Компания МТС покупает американского производителя AI-чипов

27.03.2021, 6:52, Новости дня
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«Дочка» отечественного сотового оператора МТС обязалась инвестировать в приобретения американского производителя AI-чипов не менее 10 миллионов долларов США. Речь идет о компании Kneron, занимающейся разработкой в области искусственного интеллекта.

После осуществления проекта МТС станет эксклюзивным продавцом всех разработок Kneron в России, поясняют эксперты. Теперь стали известны планы российского оператора при помощи американских специалистов создать собственную линейку инновационных продуктов.

Напомним, что выпущенные в Kneron чипы можно найти в различных умных гаджетах, в том числе биозамках, видеокамерах и прочих устройствах. Разработчик запускает алгоритмы ИИ непосредственно на гаджетах.



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