Российский эксперт подтвердил безопасность Telegram

По словам Станислава Косарева из университета «Синергия», абсолютно безопасных почтовых сервисов и мессенджеров не бывает. Однако Telegram он назвал наиболее надежным среди известных российским пользователям сервисом для общения в сети.

Случалось, что переписку могли прочитать третьи лица, завладев устройством пользователя или же подсмотрев его логин и пароль, уточняет Косарев. Однако случаи взлома программного кода в Telegram пока не зафиксированы.

Кроме того, среди наиболее безопасных сервисов эксперт назвал ProtonMail. Правда, Косарев оговорился, что все-таки данные ресурс могли бы лучше защитить от вирусов. Также он похвалил Signal, набравший популярность после скандала с мессенджером WhatsApp.