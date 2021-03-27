Мнение: О смерти з/к Навального А.А.

Ну вот и доигрались…

Конечно, об этом вам не расскажет ни Russia Today, ни Первый канал, ни Первый российский, также известный как РТР. Ни ток-шоу, ни выпуски новостей. Тут всё, как раз, более чем предсказуемо.

И только социальные сети, блоги и влоги…

Вот они точно – взорвутся. Собственно, уже взрываются.

Как только пошли новости о том, что российский оппозиционный политик, осужденный Навальный Алексей Анатольевич, отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, стал лично и через адвокатов жаловаться на ухудшение здоровья, тема его, слава Боку, пока гипотетической смерти стала активно раскручиваться. Причём как дело, практически решённое.

То есть, все разговоры пошли не о том, насколько всё серьёзно для самого Алексея Навального. А о том, насколько серьёзно прилетит России от Запада, когда – то есть, даже не если! – оппозиционер умрёт на зоне. Именно этим озаботились в первую очередь и либералы, и охранители. Даже весь прокремлёвский Сергей Марков – и тот забеспокоился.

А уж сколько слёз крокодиловых заранее пролили сторонники «узника совести» – и не сосчитать, не измерить.

Собственно, такой вектор обсуждения задал сам Алексей Навальный. Когда поделился воспоминанием о том, как другой политзек, Михаил Ходорковский сказал ему: «Там главное — не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьёзно заболеешь — умрёшь».

«Вот познаю теперь эту истину сам, – продолжил тему оппозиционер в своём (sic!) Instagram. – Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в «аквариуме» и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде.

Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают. А осложнение пошло в ногу, и целые её участки потеряли чувствительность»…

Тем временем адвокат Ольга Михайлова, посетившая Алексея Навального в колонии, оценила состояние здоровья своего подзащитного как «крайне неблагополучное». По её словам, он «испытывает сильные боли в спине, в правой ноге». Этого оказалось достаточным, чтобы масса сторонников оппозиционера, ещё недавно с восторгом пересказывавших, как железное состояние здоровья и каждодневные занятия бегом их кумира спасли тому жизнь во время отравления, теперь завопили «Караул, убивают!».

Ну и, собственно, понеслось… Вплоть до обсуждения предстоящих похорон и неизбежных санкций.

Тут, конечно, не к Алексею Навальному вопрос. По-человечески понятно, что любой заключённый – а колония, это не пионерлагерь, – хочет хотя бы на время вырваться из барака, полежать в больничке… А если ещё удастся съездить «на волю» на рентген или МРТ, так и вовсе хорошо.

Но вот новый хайп его близких и дальних сторонников… Спекуляции на смерти… Ну, это уже за гранью.

Или этим людям действительно позарез необходима сакральная жертва?

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