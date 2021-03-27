 

Мнение: Война просыпается

27.03.2021, 6:40, Разное
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Все идет к тому, что на Донбассе в ближайшее время полыхнет…

26 марта в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский проводит экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки»…

А самозваный глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявляет: «мы уверены, что готовы отразить любую их дипломатическую или военную атаку, а значит, при самых различных вариантах развития событий сможем защитить и отстоять интересы жителей Республик, нашего Донбасса» (отсюда).

Мне вот интересно, если бы граница между Россией и Украиной была перекрыта, а из России не поступала помошь самозванцам, Пушилин все-равно говорил бы о готовности «отстоять интересы жителей республик»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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