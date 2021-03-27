 

Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину

27.03.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ якобы хочет уничтожить Украину.

«Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… РФ хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США… чтобы к РФ были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – сообщил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой РФ названа военным противником Киева. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Нетаньяху поздравил Байдена с «победой» на выборах

29.12 / Экс-охранник избил главу московской клиники и похитил его Porsche

08.08 / Авиакатастрофа в Индии. Подтверждена гибель 17 человек

08.09 / Эксперт: Кобзеву удалось защитить экологические интересы Иркутской области

13.10 / Ученые получили натуральный мед без участия пчел

07.12 / Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский

06.07 / В РПЦ рассказали, как схиигумен Сергий скрыл судимость за убийство

18.03 / Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

15.10 / Сын Захарова высказался против смягчения приговора Ефремову

21.08 / Рубль снизился к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска