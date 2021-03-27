Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ якобы хочет уничтожить Украину.

«Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… РФ хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США… чтобы к РФ были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – сообщил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой РФ названа военным противником Киева. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины.