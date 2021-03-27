Мнение: Раскапывая Ever Given

Новые спутниковые снимки застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, который до сих пор блокирует работу канала.

Несмотря на все усилия, пока что разблокировать канал не получается, убытки продолжают расти, как и скопление судов с грузами на миллиарды долларов в Средиземном и Красном морях, ожидающих, пока движение будет восстановлено.

По подсчетам, пробка в Суэцком канале затрагивает до 10-12 процентов всей мировой морской торговли.

Вместе с убытками растет и количество мемов.

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