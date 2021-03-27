 

Из дерева получен прочный биопластик

27.03.2021, 5:58, Новости дня
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Ученым удалось создать прочные листы биопластика из обычной древесины. Как сообщают СМИ, основой для данного продукта стали опилки, которых много образуется в деревообрабатывающей продукции.

По своим качествам новый материал практически не уступает традиционной пластмассе. Он достаточно прочен, выдерживает большие физические нагрузки и не промокает. С другой стороны, биопластик считается экологически чистым продуктом.

Ненужные более изделия можно просто выбросить на свалку. Через две недели они войдут в стадию разложения, а через три месяца станут компостом. Синтетическому пластику для этого необходимы тысячелетия. При желании биопластик можно снова переработать, получив аналогичный материал.



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