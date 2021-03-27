Причиной аллергии может оказаться гормон стресса CRH

Причиной аллергических реакций, которые сейчас становятся все более распространенными среди населения разных стран, может оказаться особый гормон стресса CRH. Об этом заявили японские ученые после проведения ряда исследований.

Данный гормон способствует размножению клеток-агентов, из-за которых организм начинает страдать от аллергии, утверждают специалисты.

По словам ученых, механизм возникновения аллергии все еще до конца не изучен. Однако, связав его со стрессами, которые переживает современный человек, можно поискать и эффективное средство лечения. На сегодня точно установлено, что у аллергиков реакция на раздражители обостряется, когда они попадают в более жесткие стрессовые ситуации.