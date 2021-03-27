АПЛ «Белгород» решили оснастить атомной глубоководной станцией

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852 кроме ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Выполняется ремонт и модернизация атомной глубоководной станции АС-15. Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до 3 км, будет АПЛ «Белгород», – приводит слова источника ТАСС.

По данным открытых источников, АС-15 является второй спецподлодкой проекта 1910 «Кашалот». Станция была заложена 23 февраля 1983 года на Ленинградском адмиралтейском объединении (ныне «Адмиралтейские верфи»), передана военному ведомству 30 декабря 1991 года. АС-15 был одним из четырех аппаратов с индексами АС, которые были привлечены к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки «Курск» в 2000 году. С 2013 года АС-15 находилась в ожидании ремонта на «Звездочке».

Напомним, передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» проекта 09852 (носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон») запланирована на 2021 год. Подлодка «Белгород» проекта 09852 была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов».

О создании в РФ «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.