Байден отказался озвучивать догадки о происхождении коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался озвучивать предположения относительно происхождения коронавируса, предложив подождать выводов научного сообщества, сообщила пресс-служба Белого дома.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение», – приводит слова Байдена ТАСС.

В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что в подготовке документа принимали участие власти Китая.

«Скоро будет готов доклад ВОЗ. У нас есть озабоченность относительно методологии подготовки доклада, в том числе того обстоятельства, что власти в Пекине, по всей видимости, помогли его составить», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. «Но давайте просмотрим, что будет в этом докладе», – добавил Блинкен.

Госсекретарь США не ответил однозначно на вопрос о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять какие-либо меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно какие-то из имевшихся данных о коронавирусе. «Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная целью должна быть в том, чтобы была более эффективная система в будущем», – сказал Блинкен.

«Думаю, наша задача – сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию или хотя бы значительно более эффективно смягчить ущерб, если такое произойдет в будущем», – также отметил госсекретарь США. «Одна из важных составляющих этого – наличие системы, в том числе в рамках ВОЗ, которая предполагает прозрачность, обмен информацией, наличие доступа для международных экспертов в самом начале подобного развития событий», – добавил Блинкен. По его словам, «у Китая, как и у любой другой страны, есть реальные обязательства, которые нужно выполнять».

Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.