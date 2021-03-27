 

Мнение: Цареубийства в России Романовых. 1614—1881

27.03.2021, 5:10, Разное
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Цареубийства в России Романовых. 1614—1881

По случаю 220-летия «апоплексического удара» императора Павла I — небольшой узелок на память. Вернее, шесть узелков. О том, как обстояло дело с цареубийствами и казнями наследников престола в благословенной «России, которую мы потеряли». А то некоторые стараются забыть, и даже весьма в этом преуспели, поминая только события 16/17 июля 1918 года в Ипатьевском доме, как нечто небывалое и не имевшее предыстории. Хотя они лишь вобрали в себя 300-летний опыт официальных или полуофициальных (но ненаказуемых) убийств августейших особ в России Романовых.

https://maysuryan.livejournal.com/1332470.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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