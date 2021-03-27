Эксперт пояснил, кто злоупотребляет звонками со сбросом

Как сообщают источники, за последнее время российским абонентам все чаще поступают телефонные звонки, на которые люди не успевают отвечать. Кто-то просто сбрасывает вызов, причем такое случается по несколько раз подряд.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук поясняет, что за этим могут стоять обыкновенные телефонные мошенники. Они хотят, чтобы вы им позвонили, а там окажется специальный тариф, по которому с вашего счета будет списана крупная сумма.

Мошенники, конечно же, не надеются, что отзовется каждый абонент. Но когда автодозвоном занят робот, можно за день охватить десятки тысяч человек. Достаточно, чтобы из любопытства перезвонили человек сто, а некоторые из них даже ввязались в длительный разговор с незнакомым человеком.