В Японии улучшили технологию получения водорода из воды

Ученые из Киотского университета (Япония) предлагают использовать в качестве электродов нанопластинки рутения и иридия толщиной 3 нм, чтобы получать водород из обычной воды.

Речь идет о процессе электролиза, который, в данном случае, позволяет увеличить эффективность примерно в 30 раз, утверждают авторы идеи.

Вообще-то существует множество достаточно эффективных химических методов промышленного производства водорода. Однако они, как правило, не являются экологически чистыми. Электролиз же до сих пор высвобождал не так много Н2, чтобы этот новый вид топлива оставался дешевым. Теперь можно подумать над тем, чтобы использовать возобновляемую энергию, например, солнечную. В этом случае идея стопроцентной экологической чистоты нового топлива становится достижимой.