 

Путин поздравил российских фигуристов с победой на ЧМ в Швеции

27.03.2021, 4:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.

«Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Мишина и Галлямов в четверг завоевали золотые медали, получив за свой произвольный прокат 151,80 балла и в сумме набрав 227,59 очка. Они стали первыми российскими чемпионами мира в парном катании за восемь лет, передает РИА «Новости».

Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. Награждение Мишиной и Галлямова золотыми медалями проходило под фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.



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