Мельниченко заявил о намерении участвовать в осенних выборах главы Пензенской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России»», – цитирует Мельниченко ТАСС.

Также он пояснил, какие задачи нужно решить в области в первую очередь.

«Первоочередные текущие проблемы – это реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения, противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду», – указал Мельниченко.

В пятницу президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Во вторник Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.