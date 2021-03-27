 

Франция созвала закрытую встречу СБ ООН по КНДР

27.03.2021, 4:32, Новости дня
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Совет Безопасности ООН соберется 30 марта на внеочередные закрытые консультации из-за запуска Пхеньяном ракет, сообщил дипломатический источник в Совбезе международной организации.

«Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия). Ожидается, что оно пройдет во вторник в закрытом формате», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в четверг Япония объявила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. При этом в Японии заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер». Кроме того, во вторник американские СМИ сообщили, что в конце прошлой недели КНДР провела пуски нескольких ракет малой дальности. Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух крылатых ракет. Однако в Белом доме назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как КНДР стала приоритетом администрации президента США Джо Байдена.



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