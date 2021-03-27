Мнение: Обратный раппорт

Не хотелось комментировать фильм о маньяке, чтобы не пачкаться, но есть одна вещь, о которой я должна сказать.

Участливость и любопытство, с которыми был показан маньяк и рассказана его история – это не просто хайп и хайпожор.

Это взлом границ зрителей. Во всяком случае агрессивная попытка.

Если автор фильма на экране беседует с маньяком о его преступлении так, будто речь о романтической истории, смакует эротические подробности, это оскорбление зрителей.

Автору кажется, что она – терапевт, который должен расположить к себе клиента, а проще всего это сделать поддакиванием и одобрением.

Вот она спрашивает маньяка, как он насиловал девчонок, участливо слушает и не выражает неприятия. Она даже подсказывает ему отдельные моменты, кивает, подстраивается снизу и устанавливает как бы раппорт. Ей кажется, что с помощью этого она вскрывает маньячную душу и позволяет зрителям заглянуть туда.

В душе маньяка нет ничего, кроме выгребной ямы и высматривать там нечего, кроме дерьма: смакования подробностей преступлений, вранья и самооправданий. Это автор фильма щедро вываливает зрителям и предлагает в этом покопаться.

Но это не самое важное.

С помощью такой подстройки снизу устанавливается не раппорт, а обратное.

Маньяк оказывается ведущим, а автор фильма – ведомой овцой, которая радостно следует за ним, признав в нем пастуха.

Вот что вызывает возмущение зрителей.

Горе-психологам мнится, что если они будут кивать и смотреть в рот кому-то, то смогут установить раппорт и начать влиять.

На самом деле для влияния посредством раппорта должны выполняться два главных условия:

1. У человека должен быть запрос на лечение или другую помощь.

2. Фигура терапевта должны быть намного сильней и больше.

Иначе эффект будет обратным.

Если журналист приходит к маньяку и заглядывает в рот, изо всех сил стараясь ему угодить, она находится настолько снизу, ее фигура настолько меньше и слабей, что интервью превращается в триумф маньяка.

Он красуется, хвастается, описывает свои сексуальные подвиги, шутит и кокетничает, подмигивает журналистке, кивает с экрана изуродованным им девушкам, а журналист очарована его “темной харизмой” и смотрит ему в рот.

Никакой харизмы в помине нет, на экране ущербное существо, и единственный вывод, который можно сделать из этой дикой истории – всем надо быть внимательней, и родителям, и соседям, и полиции, чтобы дегенераты не творили зло с подростками.

Но история про крысу, укравшую ребенка, в глазах журналистки выглядит любовной драмой, а слабоумный маньяк кажется необычной личностью, чья сексуальная жизнь достойна изучения.

Это происходит из-за обратного раппорта. Автор фильма попала под влияние маньяка и танцует под его дудку.

Именно потому, что ее нужда больше, ее запрос больше, точнее нужды и запроса маньяка нет вообще. Он закрыт от нее, а ей нужно влезть в его щели, с вазелином, поддакивая и подстраиваясь.

Например, на вопрос маньяка, зачем же девочки поехали с ним, если секса не хотели, автор фильма делает вид, будто верит, что девочки поехали с ним, и говорит:

– Может быть хотели отношений…

Две молодые девочки, одна и вовсе ребенок (17 и 14 лет), хотели отношений с пятидесятилетним чучелом, которого даже ровесницы избегали. Девочки не просто торопились домой и согласились, чтобы их подвезли, как было на самом деле. Не просто глотнули вина, навязанного подельницей маньяка, где было снотворное, а хотели отношений (?) и сами приехали к нему домой.

Вот на какую ложь и унижение идет автор фильма из-за обратного раппорта.

Обратный раппорт – это когда вы подстраиваетесь снизу, чтобы использовать человека как-то, но оказываетесь внизу, ведомым и следуете его воле, теряя самоуважение.

Я не смогла целиком посмотреть фильм из-за тошноты.

Но даже при поверхностном просмотре видно, как автор делает из сексуальности маньяка культ.

М, маньяк собирал вырезки с позами камасутры и выбирал пленницам нижнее белье по каталогам.

Разве странно, что озабоченный интересуется сексуальными позами и эротически бельем?

Что в этом факте интересного? Пикантность?

Автор с предыханием спрашивает бывшую пленницу, чувствовала ли она “особое” отношение маньяка.

Эксперт, которая комментирует бредни Мохова, делает такой же комплимент автору фильма, называя ее привлекательной женщиной, внимание которой очень льстит маньяку.

Из гнусного старикашки делают секс-символ.

А преступление выглядит пикантной бдсм-игрой.

Но самую бурную реакцию автора фильма вызвали не описания изуверств.

А тот факт, что первый секс у маньяка был в 29 лет.

– Чтоо? – воскликнула потрясенная и пораженная автор фильма. – В 29?? В 29 первый секс??

Кажется в этот момент она будто проснулась и посмотрела на Мохова как на урода.

Насиловал четыре года малолетнюю и несовершеннолетнюю – ладно.

Но первый секс с женой в 29 лет??

Не может быть. Надо намного раньше!

Друзья.

Из этой истории понятно, как опасно быть Ищейкой?

Опишите Ищейку.

И как могло бы выглядеть интервью с преступником без обратного раппорта, кому-то понятно?

Как вы себе представляете такое интервью в границах?