 

Мнение: Песня про зайца

27.03.2021, 4:16, Разное
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Белоруссию официально исключили из Евровидения за то, что и вторая песня белорусской группы "Голоса с места", оказалась "политической".
Первую песню "Я научу тебя" https://colonelcassad.livejournal.com/6620001.html, где эзоповым языком высмеивали белорусскую пятую колонну и ее спонсоров руководство говно-конкурса завернуло, так как было понятно, что скрывается за инасказательным текстом.
Белорусы не стали унывать и отправили другую песню, про зайца.

Как не трудно догадаться, посыл оказался тот же самый, хотя формально в тексте про политику нет ни слова. Но они то понимают, что белорусы над ними уже практически открыто стебутся, поэтому Белоруссию официально исключили из конкурса "за политику".
В комментариях к видео на Ютубе забавная змагарская истерика, они то понимают, что песенка про них. В общем, ребята молодцы, максимум выжали из этой ситуации, заодно показав лицемерие организаторов и подпалив пятые точки змагарам.
Россия особо солидарности с Белоруссией в этом вопросе не проявила и по-прежнему хочет отправить на данный говно-конкурс какие-то ЛГБТ-помои. Но это уже скорее из области "нейтрального флага у спортсменов".

Еще из свежего творчества.

PS. Плюс в дополнение к вчерашнему посту "Портрет предателя" https://colonelcassad.livejournal.com/6655270.html
Реакция государства наступила на удивление быстро. Прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении руководителя «Центра городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также иных лиц за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч.3 ст.130 УК».
Хочется пожелать, чтобы это дело было доведено до суда и приговора, а подобная практика была системной и неотвратимой.

Источник: Colonel Cassad



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