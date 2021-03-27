Компания Xiaomi представит свой первый складной смартфон

Как стало известно, компания Xiaomi готовит к презентации свой первый складной смартфон, в котором будут использованы несколько инновационных решений.

Среди них – необычная жидкая линза в главном датчике основной камеры. Пока не совсем понятно, какие именно преимущества будут у данной конструкции. Однако во время официального мероприятия, которое запланировано на 29 марта, мы наверняка узнаем об этом.

Кстати, Xiaomi сейчас считают третьим мировым производителем смартфонов. По словам экспертов, данный статус достигнут за счет сокращения производства «Хуавей». Китайская компания вынуждена соответствовать своей высокой позиции на мировом рынке и производить инновационную продукцию.