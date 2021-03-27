Новое отечественное устройство защитит корпоративные сети от киберугроз

Российские специалисты создали особое устройство BI.ZONE Secure SD-WAN, которое, по словам разработчиков, заменяет целый ряд сетевого оборудования, защищающего от киберугроз.

Новую разработку можно использовать как в сетях государственных учреждений, так и в коммерческих компаниях. При этом представленное устройство поддерживает отечественные алгоритмы шифрования.

Как отмечают специалисты, теперь для построения безопасных корпоративных четей понадобится гораздо меньше времени. Также стоимость работ и оборудования станет значительно ниже. Примерно в 2,5 раза сократятся расходы на обслуживание системы. А самое главное – это улучшенная безопасность при передаче данных между устройствами.