 

Новое отечественное устройство защитит корпоративные сети от киберугроз

27.03.2021, 4:10, Новости дня
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Российские специалисты создали особое устройство BI.ZONE Secure SD-WAN, которое, по словам разработчиков, заменяет целый ряд сетевого оборудования, защищающего от киберугроз.

Новую разработку можно использовать как в сетях государственных учреждений, так и в коммерческих компаниях. При этом представленное устройство поддерживает отечественные алгоритмы шифрования.

Как отмечают специалисты, теперь для построения безопасных корпоративных четей понадобится гораздо меньше времени. Также стоимость работ и оборудования станет значительно ниже. Примерно в 2,5 раза сократятся расходы на обслуживание системы. А самое главное – это улучшенная безопасность при передаче данных между устройствами.



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