Аравийская коалиция заявила об уничтожении хуситского беспилотника

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) и запущенный в сторону королевства, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Дрон направлялся в сторону города Хамис-Мушаит на юго-западе Саудовской Аравии, пострадавших нет, передает ТАСС.

В пятницу хуситы заявили о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии, в частности по нескольким объектвм саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Удары были нанесены 12 беспилотниками и восемью ракетами, еще шесть дронов атаковали «военные объекты» в саудовских провинциях Асир и Наджран, говорится в сообщении.

На прошлой неделе источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. По его словам, объект был атакован заминированными беспилотными летательными аппаратами из Йемена.

Москва осудила ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда, и призвала участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права.