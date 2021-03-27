 

Работы по деблокированию Суэцкого канала приостановлены

27.03.2021, 3:38, Новости дня
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Работы по снятию с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза в пятницу поздним вечером были приостановлены и возобновятся в субботу, сообщило Reuters.

Других подробностей в сообщении не приводится, передает ТАСС.

В свою очередь осведомленный источник американского издания The Wall Street Journal сообщил, что работы по снятию с мели контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given) в Суэцком канале могут увенчаться успехом в субботу, 27 марта. «Мы можем заставить его сдвинуться с места раньше, чем думали», – приводит издание слова источника, который отметил, что усилия команды, занимающейся вызволением севшего на мель судна «идут хорошо».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given).

В пятницу представители инженерного оператора судна сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.



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