Мнение: “Умка-21”

В Арктике прошли масштабные учения российского флота, фишкой которых стало групповое всплытие подводных лодок через ледяной покров и пролет истребителей МиГ-31 над Северным Полюсом.

Так сказать материально подкрепляют заявленные арктические амбиции, которые оспариваются США. Тема Северного Морского Пути и привилегированного права России его контролировать, на днях актуализировалась, после возникновения пробки https://colonelcassad.livejournal.com/6656976.html в Суэцком канале.

Аннотация:

В ходе экспедиции, по словам адмирала Николая Евменова, предусмотрены 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. Все мероприятия экспедиции выполняются планово.

Главнокомандующий ВМФ сообщил, что в экспедиции задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях: в районе экспедиции средняя температура — минус 25–30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова до 1,5 метров, ветер в порывах достигает 32 метра в секунду.

Адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-Морского Флота выполнены:

всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров;

полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;

практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность;

тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — заявил главком ВМФ России.

Штаты в этой гонке за доминацию в Арктике пока отстают – инфраструктура у них в Арктике слабая (даже по их собственному признанию), ледокольного флота практически нет (не так давно был забавный материал https://lenta.ru/news/2020/12/09/ledokol/ про то, как крупнейший американский ледокол испытывает серьезные проблемы с запчастями). Но в планах у них есть нарастить как свою военную инфраструктуру, так и построить к 30-м годам несколько новых ледоколов. Так что новая Холодная война безусловно затронет и вопросы экономической, политической и военной конкуренции в Арктике.

К слову о Северном Морском Пути, под работу которого РФ строит ледокольный флот и строит/восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.

При дальнейшем таянии льдов, актуальность СМП будет только возрастать. И там будут нужны не только ледоколы для провода судов, но и военная инфраструктура, чтобы обеспечить контроль и безопасность маршрута от поползновений "зарубежных партнеров".

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