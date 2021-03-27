НАПК составило новый админпротокол в отношении Тупицкого. Он отменил заседание, на котором должны были рассматривать его проступок

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) составило админпротокол в отношении отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, так как он отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать совершенный им проступок. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба НАПК.

В ведомстве заявили, что протокол составили 25 марта по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (несообщение о наличии реального конфликта интересов).

В НАПК пояснили, что 9 марта в КСУ поступило обращение от Государственного бюро расследований (ГБР) о совершении Тупицким “существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи”.

Заместитель главы КСУ Сергей Головатый, который сейчас исполняет обязанности главы на период отстранения Тупицкого, созвал специальное пленарное заседание КСУ, на котором должны были рассмотреть обращение ГБР к постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

Тупицкий, несмотря на свое отстранение, незаконно отменил распоряжение Головатого о заседании. Также он созвал другое специальное пленарное заседание КСУ, уже на другую дату.

В НАПК отметили, что имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил об этом в КСУ.

Сегодняшний админпротокол, составленный в отношении Тупицкого, стал уже третьим.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и обратился в Окружной административный суд Киева. В начале февраля Тупицкий работал дистанционно.

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