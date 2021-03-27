В «МегаФоне» представили платформу для борьбы с мошенниками

Представленная в компании «МегаФон» платформа предназначена специально для борьбы с кибермошенничеством. Банкам она поможет сохранить деньги клиентов, а администраторам социальных сетей укажет на потенциально опасные страницы пользователей.

Название «Платформа киберразведки» говорит само о себе. По словам разработчиков, система автоматически собирает данные, анализирует их и определяет угрозы.

В частности, она мгновенно выявит и остановит массовую рассылку вирусов, которые используют для похищения важных данных и денежных средств. Также система легко определяет номера, с которых осуществляется отправка вредоносного ПО. В случае появления угрозы справиться с ней можно быстрее, поясняют эксперты.