 

В «МегаФоне» представили платформу для борьбы с мошенниками

27.03.2021, 3:16, Новости дня
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Представленная в компании «МегаФон» платформа предназначена специально для борьбы с кибермошенничеством. Банкам она поможет сохранить деньги клиентов, а администраторам социальных сетей укажет на потенциально опасные страницы пользователей.

Название «Платформа киберразведки» говорит само о себе. По словам разработчиков, система автоматически собирает данные, анализирует их и определяет угрозы.

В частности, она мгновенно выявит и остановит массовую рассылку вирусов, которые используют для похищения важных данных и денежных средств. Также система легко определяет номера, с которых осуществляется отправка вредоносного ПО. В случае появления угрозы справиться с ней можно быстрее, поясняют эксперты.



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