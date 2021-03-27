Intel начнет производство компьютеров с процессорами 7 нм

Уже в этом году компания Intel намерена освоить техпроцесс 7 нм, н котором начнет выпуск процессоров. Далее устройства пойдут для сборки компьютеров, поясняют специалисты. Фирменная модель должна выйти к 2023 году, когда данный стандарт техпроцесса станет основным.

Название первого чипа, который выпустят по техпроцессу 7 нм, звучит как Meteor Lake. Достаточно много времени понадобится для тестов и усовершенствований, говорят специалисты. Именно поэтому полноценный запуск запланирован примерно через два года.

Партнерами в осуществлении данного проекта для Intel стали признанные эксперты в производстве чипов по современным техпроцессам TSMC и Samsung. Напомним, что Intel до сих пор использует технологию 14 нм.