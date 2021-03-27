 

Российский фрегат завершил визит в Грецию

27.03.2021, 2:44, Новости дня
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Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил неофициальный визит в Грецию, где находился с 23 марта по случаю празднования 200-летия национально-освободительной революции, и продолжил дальний поход, отправившись Средиземное море.

«За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооруженных и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса. Моряки фрегата пополнили запасы продовольствия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного морского флота.

В начале марта «Адмирал Касатонов» заходил в турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач.

Фрегат находится в дальнем походе с 30 декабря 2020 года. За время похода «Адмирал Касатонов» прошел более 15 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.



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