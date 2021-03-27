Байден собрался помочь Египту разблокировать Суэцкий канал

Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given), сообщил американский президент Джо Байден в штате Делавэр.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. «У нас есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран. Мы изучаем, какую помощь [Египту] можем оказать», – приводит слова Байдена ТАСС.

Кроме того, два представителя Пентагона сообщили телекомпании CNN, что Военно-морские силы (ВМС) США не позже 27 марта направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер «Эвер гивен».

В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.