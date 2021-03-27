Коронавирус выявили на ЧМ по фигурному катанию

Во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме выявили третий случай инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Третьего заразившегося поместили в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта, заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в «пузырь». Соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме продлится до 27 марта, передает ТАСС.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова.

В пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.