Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте выросло до 165

В результате столкновения двух пассажирских поездов в египетской провинции Сохаг, которое произошло 26 марта, пострадало 165 человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Египта.

Погибло 32 человека, говорится в сообщении.

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В управлении железных дорог Египта рассказали Al Jazeera, что поезда столкнулись после того, как неизвестные задействовали экстренные тормоза возле города Сохаг, примерно в 500 км к югу от столицы страны Каира. По данным управления, один из поездов остановился, а другой врезался в него сзади.

Авария произошла в городе Тахта, поезда сошли с рельсов над водным каналом. Изначально сообщалось, что в результате столкновения погибло более 30 человек, травмировано – более 60.

По информации собеседника Reuters в Службе безопасности Египта, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что граждане Украины не пострадали.

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