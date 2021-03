Новый коронавирусный рекорд в Украине, обострение на Донбассе, арест Семенченко. Главное за день

Коронавирусный рекорд

За сутки 25 марта в Украине подтвердили 18 132 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это максимальный с начала пандемии показатель в стране. Уровень суточной смертности от коронавируса по-прежнему остается высоким – 326 летальных случаев (до этого три дня подряд страна устанавливала рекорды смертности от COVID-19).

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что рост заболеваемости будет продолжаться ближайшие две-три недели, а количество новых случаев может вырасти до 25 тыс. в сутки.

Зеленский подписал закон о снятии с производителей прививок от COVID-19 ответственности за побочные эффекты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей вакцин против коронавируса от ответственности за любые нежелательные последствия прививок. Этот закон обеспечивает Украине возможность получить вакцины по программе COVAX.

Эту ответственность переложили на Кабинет Министров, сообщал Степанов. После вступления в силу закона правительство создаст спецфонд для выплат компенсаций гражданам.

Обострение на Донбассе

В районе поселка Шумы сегодня днем незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные ответили. В результате обстрела украинских позиций погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения. Украинская делегация в ТКГ собралась на экстренное заседание.

Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина – сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на востоке Украины. Он намерен в ближайшее время поговорить с каждым их лидеров “Нормандской четверки”.

Семенченко отправили в СИЗО

Печерский районный суд Киева арестовал до 24 мая без возможности внесения залога экс-нардепа Семена Семенченко по делу о создании незаконного военизированного формирования. Также арестован другой подозреваемый – предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ. Шевченко будет находиться в СИЗО до 24 мая, если не внесет 5 млн грн залога.

Контейнеровоз блокирует Суэцкий канал четвертые сутки

400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen четвертые сутки стоит поперек Суэцкого канала, из-за чего в пробке застряло более 150 судов. Чтобы освободить Ever Given, вокруг него начали углублять дно. Для осадки, которая может сдвинуть контейнеровоз в правильное судоходное положение, нужно удалить до 20 тыс. м³ грунта.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на миллиарды долларов, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли, кроме того, цена на нефть начала расти.

Британец Том Нил запустил сайт, который дает ответ всего на один вопрос: “То судно еще на мели?” – “Да”. Похоже, ответ будет утвердительным еще долго. По оценке одной из команд, которые пытаются снять судно с мели, на это может уйти несколько недель.

Фотографии застрявшего контейнеровоза оказались прекрасным шаблоном для шуток и фотожаб.

Телевизионная карьера дверей из Офиса президента

Вечером 25 марта в эфире ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1” показали поврежденные во время акции протеста двери из Офиса президента. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их “жертвой протестов” и сказала, что ей “стоило больших усилий притащить этот атрибут протестов”.

Двери в студии ток-шоу стали мемом, а в Офисе президента заявили, что их доставили в студию по запросу и за счет телеканала. На реставрацию двери отправят 29 марта. Пока вместо них дверные проемы зашили фанерой.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—