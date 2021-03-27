ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 25 марта 493 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ вечером 26 марта.

Большинство нарушений – выстрелы и очереди из стрелкового оружия, но за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 89 таких нарушений.

В Луганской области за сутки зафиксировали одно нарушение режима тишины, днем ранее их не было вовсе.

В отчете сказано, что утром 25 марта, ведя наблюдение на северо-восточной окраине Павлополя, члены команды миссии слышали около 300–400 выстрелов и очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300–400 метров к востоку от их местонахождения.

“Патруль незамедлительно покинул район, переместившись в центр Павлополя”, – отмечается в документе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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