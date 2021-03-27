Невнимательность покупателей стоила им 400 млн долларов

Эксперты компании Avast подсчитали, что так называемые приложения fleeceware вытащили из карманов пользователей интернет-магазинов App Store и Google Play не менее 400 миллионов американских долларов.

По словам экспертов, только на двух упомянутых ресурсах есть более двух сотен программ, которые в буквальном смысле отнимают у людей деньги.

Одни из таких приложений автоматически оформляют платные подписки, всеми возможными способами пытаясь задержать отмену. Если пользователь проявит невнимательность, ему придется платить. Другие якобы являются бесплатными, хотя на самом деле за них приходится платить. Все эти программы объединяет то, что все они практически бесполезны, и ни один заказчик в здравом уме не станет за них платить.