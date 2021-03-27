 

Жителям ряда регионов РФ пообещали аномальное тепло

27.03.2021, 1:50, Новости дня
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Регионы Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта ожидает аномально теплая погода, температура будет выше нормы на 2-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно – температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.

Как отметил Вильфанд, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области – на 6-7 градусов выше нормы. Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4-8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.

Напомним, в четверг на Москве-реке тронулся лед. Во вторник научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям большинства регионов РФ теплую весну и лето.



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