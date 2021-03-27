Власти Польши ужесточили ограничения из-за коронавируса

Правительство Польши объявило о введении с 27 марта новых правил безопасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.

«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа заражений, сопровождающийся увеличением числа занятых коек, аппаратов ИВЛ и прежде всего увеличением смертности. Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля). Помните, только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев», – передает ТАСС текст сообщения, опубликованного на официальном сайте правительства Польши.

Начиная с субботы в Польше приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тыс. кв. метров. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей: для общей площади до 100 кв. метров – один человек на 15 кв. метров, а для более 100 кв. метров – один человек на 20 кв. метров. Аналогичные правила будут действовать и в костелах. Также работу вынуждены прекратить салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Услугами яслей и детских садов смогут пользоваться только семьи медиков, солдат, полицейских и пожарных. В остальных случаях дети должны оставаться дома. Спортивные объекты доступны только для профессионалов.

Напомним, с 20 марта в Польше ввели тотальный локдаун в связи с ускорением третьей волны пандемии коронавируса. В этот день жители Варшавы вышли на акцию протеста против ужесточения ограничительных мер в Польше. Тем временем глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик сообщил, что многие поляки боятся прививаться вакциной AstraZeneca.