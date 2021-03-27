Степанов: Ни одного случая смерти в связи с вакцинацией от коронавируса в мире не зафиксировано

В мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 26 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Есть очень важная вещь: “после вакцинации” не значит “в связи с вакцинацией”. Это очень важно. Есть люди, к сожалению, которые умирают. Они умирают от различных заболеваний. Может произойти, что человек, которого вакцинировали, через некоторое время из-за тех или иных болезней может умереть”, – сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что каждый случай смерти, который наступает после прививки, расследуется.

“Это важный момент, потому что объективное расследование и развенчивает существующие мифы. На сегодня в мире сделали более 500 млн прививок. Ни одного случая смерти, который бы произошел в связи с вакцинацией, не зафиксировано ни в одной стране мира. Это очень важная вещь”, – сказал министр.

Он подчеркнул, что “вакцина равна жизни”.

“Ни один врач в мире не может сказать, как и с какими последствиями переболеет тот или иной человек. То, что сейчас мы видим в наших больницах с этим новым “британским” штаммом: болеют молодые, здоровые люди, они попадают в реанимацию, они очень тяжело болеют, иногда с летальными исходами. Когда человек вакцинирован – он защищен от реанимации, от тяжелого течения болезни. Защищена его жизнь”, – сказал Степанов.

Как сообщали в Минздраве Украины, 23 марта в Одесской области через два дня после вакцинации умерла военнослужащая. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта заявили в Министерстве здравоохранения Украины заявили о смерти провизора из Черновцов. Предварительная причина смерти – острый мозговой инсульт. 15 марта он получил прививку против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield). Отмечалось, что противопоказаний к введению вакцины у мужчины не было, пациент также не высказывал жалоб на состояние здоровья. На следующий день он был доставлен в городскую клиническую больницу №3, где лечился после инсульта. 25 марта в Минздраве сообщили, что умерший был болен COVID-19.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. По состоянию на 26 марта в Украине вакцинировали 174,3 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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