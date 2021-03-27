 

Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО

27.03.2021, 1:30, Новости дня
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Франция подала заявку в ЮНЕСКО на внесение в перечень Всемирного наследия багета. Об этом 26 марта написало ВВС.

По данным сайта Planetoscope, ежегодно во Франции потребляется около 10 млрд багетов. При этом сегодня французы потребляют в пять раз меньше хлеба, чем в начале XX века.

За 10 лет цена багета выросла почти на 24%, она достигла €0,88. 95% французов потребляют хлеб во время обеда и ужина.

Багет делается из теста, которое состоит из муки, соли, воды и дрожжей. 

Le Figaro 18 февраля писало, что багет является таким же символом Франции, как и Эйфелева башня.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено более 1 тыс. объектов, из них 869 являются культурными, 213 – природными, 39 – смешанными. Каждый объект имеет свой идентификационный номер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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