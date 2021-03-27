Кравчук рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” рассказал, что нормально себя чувствует после прививки от коронавируса.

“В четверг утром пришла моя очередь возрастная, как полагается. Я вакцинировался. Чувствую себя нормально, температура не повышалась, давление не повышалось – как было, так и есть”, – рассказал он.

Кравчук вакцинировался 25 марта препаратом Covishield.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. По состоянию на 26 марта в Украине вакцинировали 174,3 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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