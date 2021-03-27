 

Кравчук рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

27.03.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” рассказал, что нормально себя чувствует после прививки от коронавируса. 

“В четверг утром пришла моя очередь возрастная, как полагается. Я вакцинировался. Чувствую себя нормально, температура не повышалась, давление не повышалось – как было, так и есть”, – рассказал он.

Кравчук вакцинировался 25 марта препаратом Covishield.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. По состоянию на 26 марта в Украине вакцинировали 174,3 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Guardian – только при явном согласии — Трамп запретил республиканцам использовать его имя при сборе пожертвований

30.08 / Экс-руководителя предприятия из группы “Нафтогазу” подозревают в растрате 1,7 млн грн – Нацполиция

15.11 / Тайфун «Вамко» обрушился на побережье Вьетнама

26.07 / Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года

04.02 / Бывший узник Кремля Сущенко будет баллотироваться в Верховную Раду

18.03 / “Я больше не злоупотребляю”. Седокова заявила о новой жизни без алкоголя и продуктов животного происхождения

03.07 / Рособрнадзор оценил первый в этом году ЕГЭ

15.01 / Участники тарифного протеста в Житомире не захватывали админздания – полиция

04.08 / Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

27.01 / Киберчуме вопреки – обозреватель FP предложил создать «кибер-ВОЗ» для борьбы с угрозами в интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска