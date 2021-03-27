Гибель украинских военных на Донбассе. Посольство США в Украине призвало Россию остановить насилие

Посольство США в Украине в Twitter призвало Россию соблюдать договоренности о перемирии на Донбассе.

“Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи Шумов. Россия должна соблюдать режим прекращения огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине”, – говорится в твите.

Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021

26 марта примерно в 14.00 в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибло четверо украинских военных, двое получили ранения. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе собралась на экстренное заседание, по итогам которого инициировала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, посвященное сегодняшнему обострению. Ожидается, что оно пройдет 27 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении поговорить с лидерами стран нормандского формата – президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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