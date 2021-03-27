Некоторые страны в ОБСЕ блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины 26 марта назвало неприемлемым, что некоторые страны – члены ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев. Действие текущего мандата завершается 31 марта.

По мнению украинского дипломатического ведомства, в случае отсутствия консенсуса о продлении мандата свертывание деятельности СММ ОБСЕ “будет играть на руку только Российской Федерации”.

“Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации”, – заявили в МИД Украины.

В министерстве напомнили, что оккупационные власти постоянно препятствовали деятельности СММ, блокировали доступ ее наблюдателей на территорию оккупированного Крыма и Севастополя, ограничивали возможности наблюдения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границе, мешали фиксации нарушений прав человека.

“Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнение положений в сфере безопасности Минских соглашений и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии”, – говорится в заявлении.

В МИД Украины призвали все стороны отказаться от “деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

26 марта примерно в 14.00 в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибло четверо украинских военных, двое получили ранения. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе собралась на экстренное заседание, по итогам которого инициировала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, посвященное сегодняшнему обострению. Ожидается, что оно пройдет 27 марта.

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