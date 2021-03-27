 

Motorola провела презентацию флагманской модели смартфона G100

27.03.2021, 1:28, Новости дня
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«Сотая» модель нового смартфона Motorola является флагманом в линейке Moto G, сообщает производитель. Данное мобильное устройство уже официально представлено публике и доступно на полках магазинов.

Известно, что Moto G100 получила процессор Snapdragon 870. Объем основной памяти в гаджете составляет 129 Гб, оперативной – 8 Гб. Эксперты указывают на большую схожесть комплектации смартфона с Motorola Edge S, который появился недавно в Китае.

Здесь установлен экран с диагональю 6,7 дюйма. Картинка на нем обновляется с частотой 90 Гц. Разрешающая способность составляет 2520 на 1080 пикселей. Селфи-камера состоит из двух модулей, а основная – из четырех. Самый мощный из них позволяет вести съемку с разрешением 64 Мп.



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