Компания Apple готова заменить бывшие в употреблении смартфоны новыми

Американская компания Apple объявила о старте программы trade-in, по которой можно принести смартфон, выпущенный южнокорейским «Самсунгом», и получить новенький Apple.

В частности, «Яблочная» компания примет Samsung Galaxy Note20, а также смартфоны Pixel 5 и 4а от Google. В зависимости от класса и состояния за гаджет можно получить от 180 до 425 долларов, которые тут же предлагают использовать для покупки товаров под брендом Apple. Дороже всего готовы заплатить за Galaxy Note 20, уточняют специалисты.

У конкурентов пока никак не прокомментировали действия американского производителя. Однако аналитик рынка полагают, что там могут предпринять аналогичные шаги, предложив пользователям обменять смартфоны на их товары.