Стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

В пятницу был дан старт второго сезона проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Открытие нового сезона проходит в формате трехдневного онлайн-марафона в сообществе «Большая перемена» во «ВКонтакте». Оно завершится 28 марта в День больших перемен праздничным концертом, сообщается в пресс-релзе, постпившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В презентации очередного сезона «Большой перемены» приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, замминистра обороны Андрей Картаполов, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Кириенко, обращаясь к участникам марафона, отметил, что главная особенность «Большой перемены» заключается в том, что здесь участники сами принимают решения и действуют. «Вы сами создаёте проекты и сами придумываете конкурсы. Основной принцип – это принцип активного участия и творчества. Ведь это ваш конкурс», – сказал он.

Первый замруководителя администрации президента подчеркнул, что авторами нововведений второго сезона «Большой перемены» стали сами участники: «Мы слышали, что ваши младшие братья и сестры хотят участвовать в «Большой перемене», поэтому первое новшество нового сезона – это расширение конкурса на учащихся 5-7 классов. Для них предусмотрен отдельный трек в конкурсе и, конечно же, приз – путешествие мечты: 300 победителей поедут от Москвы до Владивостока на уникальном поезде «Большая перемена» с остановками во всех крупных городах», – рассказал Кириенко.

«Отдельный вопрос у нас возникал в прошлом году у ребят из ближайшего зарубежья. Многие из них очень хотели принять участие в конкурсе, поэтому в новом сезоне «Большой перемены» 100 победителей, живущих за пределами России, смогут получить гарантированное направление на обучение в лучших российских вузах», – добавил первый замглавы администрации президента.

В свою очередь Кравцов сообщил, что «Большая перемена» стала одним из главных событий в образовательном пространстве 2020 года. Он отметил активное участие в проекте педагогов. «Вокруг «Большой перемены» сформировалась уникальная среда, которая объединила и детей, и педагогов, и я уверен, что она будет развиваться и в дальнейшем», – сказал министр.

Также он рассказал, что в скором времени в Международном детском центре «Артек» в Крыму откроется центр «Большой перемены». Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что «Большая перемена» объединила лучших ребят со всей страны: «Я неоднократно встречался с участниками и победителями «Большой перемены» и лично убедился, что это не просто активные школьники, которые хорошо учатся. Это талантливые, смелые и открытые личности, которые критически и творчески мыслят, не боятся решать нестандартные задачи и выражать своё мнение. Главная ценность конкурса как раз в том, что он помогает ребятам со всей страны проявить себя, найти единомышленников, наставников, новые возможности для обучения и развития», – отметил Греф.

Участников конкурса поздравил с новым сезоном и актер Владимир Машков. «Здесь не оценивают, а ценят, и прежде всего, конечно, ценят ваш талант. У вас будет большая интересная жизнь. Помните о лучших движениях вашего сердца и мир будет у ваших ног», – обратился к конкурсантам народный артист России.

Замминистра обороны Андрей Картаполов представил новое направление конкурса «Большая перемена» – «Служи Отечеству!». «Конкурс «Большая перемена» – очень искренний проект, где ребята делают для себя, для своего будущего и для своей страны. Именно это роднит «Большую перемену» с «Юнармией». Юнармейцы – неравнодушные люди разных направлений. Они занимаются поисковой работой, экологическими проектами, ухаживают за ветеранами, изучают историю и многое другое. «Служи Отечеству!» станет одним из самых многогранных вызовов, где каждый может проявить свой талант», – подчеркнул Картаполов.

В первом сезоне конкурса «Большая перемена» в 2020 году приняли участие более 1 млн старшеклассников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки РФ и Росмолодежи.