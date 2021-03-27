Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе

«Нормандской четверке» необходимо предпринять все возможные усилия для сохранения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Цена войны – жизни наших людей. Отважных и непокоренных. Сегодня мы вновь потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», – сообщил Зеленский в своем Twitter.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.