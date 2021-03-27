Олич пустился на дебют

ЦСКА призвал спасать сезон свою звезду из середины нулевых.



Ивица Олич. Фото: РИА Новости

Все произошло стремительно: Виктор Гончаренко едва успел попрощаться с командой, а контракт с его сменщиком уже был подписан. Белорусский специалист на момент расставания являлся самым главным тренером-старожилом Российской премьер-лиги по стажу работы в одной команде — ЦСКА он возглавлял с декабря 2016-го. Отставка никого особо не удивила: армейский клуб крайне неудачно вошел в весеннюю часть сезона, потерпев три поражения в четырех матчах, и вместо того, чтобы составить прямую конкуренцию лидирующему «Зениту», откатился на пятое место.

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото: РИА Новости

Отставание в десять очков от лидера, по сути, ставит крест на чемпионских амбициях ЦСКА, но, очевидно, руководство клуба пришло к выводу, что может быть еще хуже. То, что бывший форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич прибыл в столицу незамедлительно, говорит о том, что все было продумано заранее. Вопросы по новому назначению тем не менее остаются, и главный из них —

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на что надеется ЦСКА, доверив важнейший пост человеку, ни дня не работавшему тренером в каком-либо клубе?

Мало сказать, что это выглядит авантюрой, к чему президент ЦСКА Евгений Гинер все-таки не склонен. Впрочем, роль Гинера в этой истории, похоже, была минимальной.

Приняв команду от Леонида Слуцкого, Виктор Гончаренко дважды подряд приводил ЦСКА к серебряным медалям, а весной 2018-го дошел с ней до четвертьфинала Лиги Европы. В том же году завершили карьеру братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, и миссия Гончаренко значительно усложнилась: ему пришлось, по сути, заново строить команду, по возможности не теряя высоты. Получалось это у Виктора Михайловича с переменным успехом: дважды ЦСКА оставался вне призовой тройки, но клуб хвалили за работу с молодежью. То, что при Гончаренко дорос до хорошего европейского уровня Александр Головин, а лучшими молодыми игроками поочередно назывались Федор Чалов, Ильзат Ахметов и Игорь Дивеев, говорит само за себя. Тренеру многое прощалось еще и из-за того, что выживать приходилось в непростой для клуба финансовой ситуации, завершившейся передачей полномочий корпорации ВЭБ. ЦСКА стал проваливаться в еврокубках, но хватало и единичных успехов — те же две победы над самим мадридским «Реалом» вошли в историю.

До поры до времени ссылка на то, что команда «молодая и перспективная», работала. Но по мере «взросления» результаты ЦСКА отнюдь не улучшались, а полученная возможность усиления не способствовала стабилизации игры. Гончаренко все больше нервничал, дошло даже до того, что прошлым летом после четырех сухих мячей от «Зенита» он написал заявление об отставке и уехал на родину. Правда, через пару дней заявление он забрал, общественности демарш был подан как небольшой срыв, но руководство, похоже, уже тогда задумалось о замене.

Еврокубковую кампанию ЦСКА во второй раз подряд провалил, не одержав ни одной победы во вполне посильной группе. К зиме вопрос замены вновь стал актуальным, но Евгению Гинеру хватило авторитета, чтобы отстоять свою креатуру. Это, однако, лишь отсрочило неизбежное. И, похоже, разговор с Ивицей Оличем на предмет будущей работы на тот момент уже состоялся.

По слухам, кандидатуру экс-форварда продвигал председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Экс-министр экономического развития, а ныне помощник президента РФ — давний болельщик ЦСКА, и игру Ивицы Олича в золотой для армейцев середине десятых он, конечно, помнит. Олич стал здесь трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал с командой Кубок России, стал обладателем Кубка УЕФА, признавался лучшим футболистом Хорватии. После ЦСКА карьера форварда продолжалась вполне успешно уже в Германии, и три — пусть и неоднозначных — сезона в «Баварии» с двумя финалами Лиги чемпионов говорят сами за себя.

Помощник президента РФ и председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Фото: РИА Новости

Какое это имеет отношение к нынешнему приглашению? Да, собственно, никакого.

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Титулы, репутация классного игрока, неофициальное звание легенды клуба ничего еще не гарантируют.

Свежие примеры: тренерская судьба Фрэнка Лэмпарда в «Челси», Андреа Пирло в «Ювентусе» или, на худой конец, Дмитрия Аленичева в «Спартаке». Пирло еще не уволен, но близок к тому. Есть и обратные примеры: у того же Зинедина Зидана или Пепа Гвардиолы почти сразу после завершения карьеры игрока пошло дело — но это, скорее, исключения.

Ивица Олич завершал свою долгую карьеру во втором эшелоне чемпионата Германии, играя за «Мюнхен-1860». Почти сразу, а именно в октябре 2017-го, его пригласил в помощники новый главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Как у них получилось, мы видели воочию на чемпионате мира-2018: Хорватия дошла до финала, где достойно противостояла будущим чемпионам мира — французам. По словам Далича, Ивица Олич за время работы в штабе сборной проявил себя прекрасным мотиватором и тактиком. Ряд высказываний и сами результаты сборной Хорватии дают основание предполагать, что у них сложился своего рода тренерский дуэт. Все так, но…

Ивица Олич в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Денис Тырин / ТАСС

Но Олич все-таки был помощником — это раз. А во-вторых, помощником в штабе сборной, где своя специфика работы. В сборной имеешь дело с лучшими и лишь несколько раз в году, рутина исключена. Клуб — труд ежедневный, давление сильнее, возможностей меньше — если, конечно, это не «Бавария», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед». Судя по тому, с каким уровнем компетентности Олич высказывался о проблемах ЦСКА, он уже примеривался к работе в своем бывшем клубе, где провел не самые худшие годы карьеры. Но одно дело судить умозрительно, и совсем другое — брать бразды правления, да еще в экстренном порядке, да еще для выполнения серьезных задач, причем не в отдаленном будущем, а здесь и сейчас. Иначе стоило бы огород городить.

Если начальству хотелось как-то встряхнуть команду, то одна цель уже, считайте, достигнута. Но я очень сомневаюсь, что этим, связанные с Оличем, планы руководства ограничиваются.

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Пока вся эта история выглядит как стремление Орешкина решить проблему по принципу «понятно и приятно».

Мне видится в этом вполне популистский подход, свойственный многим сиятельным и облеченным властью болельщикам: Олич олицетворяет победные годы ЦСКА, фанаты ничего не имеют против того, чтобы вернуть золотое время, в конце концов — попытка не пытка. А если не получится, то вариант «Б» тоже имеется: Василия Березуцкого уговорили остаться в штабе, так что при необходимости еще одна легенда под рукой.

Кстати, немало проработавших в тренерском штабе ЦСКА Сергея Овчинникова и Виктора Онопко убрали совсем недавно и без объяснения причин. Они, конечно, легенды, но не ЦСКА. А Ивицу Олича вроде как поддержат Элвер Рахимич и Милош Красич, тоже люди для ЦСКА далеко не чужие.

По именам все выходит красиво, а по игре — апрель покажет. На то, чтобы накатить на финиш чемпионата с ЦСКА во всеоружии, у 41-летнего дебютанта Ивицы Олича от силы неделя с небольшим. Ну так его же никто не заставлял соглашаться на авантюру. Сам пришел.

Владимир Мозговой

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