Зеленский намерен поговорить с Макроном, Меркель и Путиным из-за гибели украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры с лидерами стран нормандского формата – президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Facebook, комментируя сегодняшнее обострение ситуации на Донбассе.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших и написал, что в зону проведения операции Объединенных сил немедленно вылетел начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук.

“Представителям Украины в трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами “Нормандской четверки”, – написал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2780889298828095

В Twitter Зеленский призвал лидеров “Нормандской четверки” и партнеров сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня.

Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів #N4 та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2021

Он признал, что с начала 2021 года в зоне ООС ситуация обострилась.

“То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. […] Нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад. Дальнейшее движение в выполнении всех остальных договоренностей и разрешение ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина”, – написал президент.

Зеленский отметил, что “для войны нужно мужество, а для мира – мудрость”. Украина, по его словам, имеет “и то, и другое”, но, как и весь цивилизованный мир, отдает преимущество второму варианту.

26 марта примерно в 14.00 в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибло четверо украинских военных, двое получили ранения. Украинская делегация в ТКГ собралась на экстренное заседание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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